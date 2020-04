PESARO-URBINO Matteo Ricci: "I pesaresi si stanno comportando bene, continuare così"

"I pesaresi si stanno comportando in maniera responsabile, continuiamo così". Lo scrive il sindaco Matteo Ricci, riferendosi ad una foto di via Cavour vuota nel Lunedì dell'Angelo. "Le forze dell'ordine mi descrivono una situazione sotto controllo. Dobbiamo resistere qualche altra settimana per non compromettere i risultati che finalmente cominciano a vedersi", osserva il sindaco, ringraziando sui social i cittadini.





Buona Pasquetta a tutti!

Stamattina con alcuni volontari a completare la consegna di mascherine: città semi deserta.

Parlando con Forze dell'Ordine mi descrivono una situazione sotto controllo. I pesaresi si stanno comportando in maniera responsabile. Grazie

#forzapesaro pic.twitter.com/rDtODp1LxZ

