Matteo Ricci interrogato per sei ore: "Sono sereno, continuo la campagna elettorale"

Quasi 6 ore di interrogatorio per Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, nell'ambito dell'inchiesta sugli affidamenti del Comune. È arrivato intorno alle 10.30 questa mattina alla Guardia di Finanza di Pesaro, l'ex sindaco Matteo Ricci, sorridente, salutando dall'interno dell'auto i cronisti presenti, come vediamo nelle immagini di Agtw. Ne è uscito dopo quasi 6 ore, senza rispondere a domande, dichiarandosi comunque sereno e per assicurare di aver risposto, e di voler continuare la campagna elettorale.

Ora europarlamentare e candidato presidente della Regione Marche, Ricci è stato convocato per un primo interrogatorio davanti alla pm Maria Letizia Fucci nell'ambito dell'inchiesta sugli affidamenti del Comune tra 2019 e 2024. Ha ricevuto un avviso di garanzia con l'accusa di concorso in corruzione, si dichiara completamente estraneo alle accuse: altri due indagati comparsi finora, Stefano Esposto e Massimiliano Santini, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere: secondo l'accusa, avrebbero ottenuto vantaggi economici, mentre Ricci avrebbe ottenuto un ritorno in termini di immagine e consenso. Esposto è presidente delle due no profit Opera Maestra e Stella Polare, destinatarie degli affidamenti finiti nel mirino; Santini è un ex collaboratore di Ricci per la comunicazione sociale e gli eventi.

24 le persone in totale iscritte nel registro: il sospetto degli inquirenti è che a Pesaro, per anni, sia stato messo in piedi un sistema di affidamenti diretti in violazione dei normali principi di rotazione tra aziende. Meccanismo che avrebbe avvantaggiato le due associazioni riferibili all'indagato Stefano Esposto. La procura ritiene Ricci responsabile di omessi doveri di controllo.

Nel video l'intervista a Matteo Ricci, candidato presidente Regione Marche