AUTONOMIE LOCALI ITALIANE Matteo Ricci: mascherine obbligatorie in tutte le zone della movida

Dopo l'infezione da Covid-19 i polmoni sono a rischio per almeno 6 mesi ed il 30% dei guariti avrà problemi respiratori cronici. E' il nuovo preoccupante scenario che arriva dal meeting della Società Italiana di Pneumologia. Nel frattempo, il ministro dell'Economia italiano Roberto Gualtieri parla del nuovo decreto che definisce 'l'impostazione per il rilancio dell'economia' per il dopo emergenza, con un 'corposo mix di misure a sostegno delle imprese configurandosi tra i più articolati e completi tra quelli adottati dai vari paesi. Un pacchetto di misure da oltre 16 miliardi, cui vanno aggiunti - dice - gli interventi sul fisco'. Il governo, spiega, è disposto ad 'integrare ulteriormente' le risorse stanziate e 'già venerdì il primo miliardo di euro sarà trasferito ai nostri enti locali'.

Intanto il sindaco di Pesaro e presidente nazionale di Ali-Autonomie Locali Italiane, Matteo Ricci annuncia di voler proporre domani al prefetto e al Comitato d'ordine e sicurezza l'uso obbligatorio delle mascherine in tutte le zone della movida e al contempo una stretta sui controlli. Ma ascoltiamolo a proposito del bando per 60.000 assistenti civici.

Sentiamo Matteo Ricci

