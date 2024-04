PESARO Matteo Ricci si candida alle Europee, "emozionato e grato"

Matteo Ricci si candida alle Europee, "emozionato e grato".

Correrà alle Elezioni Europee 2024 nella lista del PD per la circoscrizione Italia centrale il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. L'annuncio questa mattina sui social, in cui il primo cittadino si dice "emozionato e grato" al partito per la richiesta di candidatura. "Dopo 15 anni da amministratore locale, - scrive - dopo 10 anni da sindaco di Pesaro, è arrivato il momento di mettere a disposizione della nostra comunità politica la mia passione e il mio entusiasmo. È una partita importantissima, per l'Italia e per l'Europa. Non possiamo voltare la faccia, non possiamo far finta di niente".

