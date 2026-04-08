POLITICA ITALIA Matteo Salvini: "Escludo categoricamente un lockdown energetico" Dalla Stampa Estera il vice presidente del Consiglio a 360 gradi, commenta la tregua in Iran e bacchetta l'Europa: "Altro che patto di stabilità, è patto di stupidità"

Mancava da qualche tempo alla Stampa Estera Matteo Salvini, che questa mattina ha parlato di tanti argomenti, partendo dalla relativa buona notizia della proroga della tregua data dal presidente Trump all'Iran. Ha annunciato che riunirà il comitato al ministero per l’interruzione della dorsale Adriatica, con strada e ferrovia chiuse, si valuta ogni ipotesi, compresa quella del trasporto via mare. Inoltre, nonostante il rialzo dei prezzi e la crisi energetica esclude categoricamente lockdown energetico: "Ne abbiamo già avuto uno - ha detto - quindi no allo smart working, no alla chiusura dei negozi e no alla dad". Infine il patto di stabilità, che per lui è un "patto di stupidità", come l'ha definito, una camicia di forza, e spera che Bruxelles possa allentare questi legacci.

Nel video l'intervento di Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio

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