Matteo Salvini rispolvera un suo cavallo di battaglia: la pace fiscale

Matteo Salvini, ministro Trasporti e Infrastrutture

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni festeggia sui social il superamento dei 1024 giorni del suo governo, che lo rende il quarto più longevo, “motivo in più per continuare a lavorare con serietà e determinazione, ripagando la fiducia degli italiani”, scrive. Ospite alla Versiliana, per un colloquio con Alessandro Sallusti, il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini prima risponde per le rime a chi, fuori dai cancelli, lo stava contestando, poi torna sull'argomento tasse e rilancia un suo cavallo di battaglia, la pace fiscale.

Nel video gli interventi di Chiara Appendino, deputata Movimento 5 Stelle, e di Matteo Salvini, ministro Trasporti e Infrastrutture







