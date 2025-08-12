TV LIVE ·
Matteo Salvini rispolvera un suo cavallo di battaglia: la pace fiscale

Dalla Versiliana anticipa i contenuti che vorrebbe la Lega per la prossima legge di bilancio

di Francesca Biliotti
12 ago 2025
Matteo Salvini, ministro Trasporti e Infrastrutture
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni festeggia sui social il superamento dei 1024 giorni del suo governo, che lo rende il quarto più longevo, “motivo in più per continuare a lavorare con serietà e determinazione, ripagando la fiducia degli italiani”, scrive. Ospite alla Versiliana, per un colloquio con Alessandro Sallusti, il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini prima risponde per le rime a chi, fuori dai cancelli, lo stava contestando, poi torna sull'argomento tasse e rilancia un suo cavallo di battaglia, la pace fiscale. 

Nel video gli interventi di Chiara Appendino, deputata Movimento 5 Stelle, e di Matteo Salvini, ministro Trasporti e Infrastrutture




