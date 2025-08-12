POLITICO ITALIA Matteo Salvini rispolvera un suo cavallo di battaglia: la pace fiscale Dalla Versiliana anticipa i contenuti che vorrebbe la Lega per la prossima legge di bilancio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni festeggia sui social il superamento dei 1024 giorni del suo governo, che lo rende il quarto più longevo, “motivo in più per continuare a lavorare con serietà e determinazione, ripagando la fiducia degli italiani”, scrive. Ospite alla Versiliana, per un colloquio con Alessandro Sallusti, il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini prima risponde per le rime a chi, fuori dai cancelli, lo stava contestando, poi torna sull'argomento tasse e rilancia un suo cavallo di battaglia, la pace fiscale.

Nel video gli interventi di Chiara Appendino, deputata Movimento 5 Stelle, e di Matteo Salvini, ministro Trasporti e Infrastrutture

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: