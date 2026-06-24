Maturità, il caso degli errori nella seconda prova del liceo musicale finisce al centro delle polemiche

Una partitura sbagliata, le segnalazioni degli studenti, l'intervento del ministero e un'interrogazione parlamentare. La seconda prova della maturità per gli studenti dei licei musicali italiani è diventata un caso politico e istituzionale dopo la scoperta di una serie di errori nel materiale utilizzato per l'esame.

A far emergere la vicenda è stato uno studente che, una volta terminata la prova, ha confrontato lo spartito fornito dal ministero con la versione originale del brano proposto ai candidati, individuando numerose differenze tra la partitura e la registrazione audio allegata. La segnalazione si è rapidamente diffusa tra docenti e addetti ai lavori, fino a raggiungere il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Secondo quanto ricostruito, le anomalie riguarderebbero diversi passaggi musicali presenti nel materiale d'esame. Un elemento che ha alimentato le proteste di studenti e insegnanti, preoccupati per le possibili conseguenze sulla valutazione della prova.

Il ministero ha disposto accertamenti attraverso il servizio ispettivo e ha successivamente precisato che gli errori riscontrati non avrebbero compromesso lo svolgimento dell'esame né inciso sulla valutazione dei candidati. Una posizione che punta a chiudere il caso sul piano tecnico, ma che non ha fermato le richieste di chiarimento. La vicenda è infatti arrivata anche in Parlamento, dove è stata presentata un'interrogazione per chiedere conto delle modalità con cui il materiale è stato selezionato e verificato prima della distribuzione nelle scuole. Al centro delle domande ci sono soprattutto le procedure di controllo che precedono la predisposizione delle prove nazionali.









