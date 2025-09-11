Maurizio Landini: "Cambiare il modello di impresa, quello che c'è oggi uccide"

Il segretario generale della Cgil Landini chiede un cambiamento del modello di fare impresa, “quello esistente – ha detto ai nostri microfoni – è un modello che uccide”. Intervenuto alla festa del Fatto Quotidiano al Circo Massimo, Maurizio Landini affronta l'ultima novità, la riforma dei decreti su sicurezza e lavoro. Un altro cavallo di battaglia dell'attuale maggioranza è l'aumento dell'occupazione, mai così alta, ha ribadito Meloni, dai tempi di Garibaldi.

Nel video l'intervista a Maurizio Landini, segretario generale Cgil







