Maurizio Landini: "Cambiare il modello di impresa, quello che c'è oggi uccide"

Sull'occupazione il segretario Cgil ha le idee chiare: "Aumenta solo quella degli over 50, che non possono andare in pensione"

di Francesca Biliotti
11 set 2025

Il segretario generale della Cgil Landini chiede un cambiamento del modello di fare impresa, “quello esistente – ha detto ai nostri microfoni – è un modello che uccide”. Intervenuto alla festa del Fatto Quotidiano al Circo Massimo, Maurizio Landini affronta l'ultima novità, la riforma dei decreti su sicurezza e lavoro. Un altro cavallo di battaglia dell'attuale maggioranza è l'aumento dell'occupazione, mai così alta, ha ribadito Meloni, dai tempi di Garibaldi.

Nel video l'intervista a Maurizio Landini, segretario generale Cgil




