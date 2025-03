Maurizio Landini (Cgil): "Io in politica? Non so più come dirlo che non mi interessa"

Si anima il dibattito politico su Starlink, il proprietario Elon Musk, assai vicino al governo Meloni, caldeggia da tempo un incontro col presidente della Repubblica Mattarella, dicendo che sarebbe un onore parlargli, ma l'auspicio finora non ha avuto seguito. In Italia, fra i sostenitori di Musk, c'è Matteo Salvini, che trova “stimolante” l'idea di un incontro con Mattarella: ma sull'agenda del Colle sono segnati altri appuntamenti. “La materia rientra nell'ambito delle attività del governo”, fanno sapere dal Quirinale. Neanche in maggioranza sono tutti d'accordo con Salvini per quanto riguarda possibili intese tra la società di Musk e l'Italia. Dibattito vivo anche per la manifestazione di sabato sull'Europa, promossa da Michele Serra. Sarà presente anche Maurizio Landini, segretario generale Cgil, che poi non cede alle nostre provocazioni sull'idea di scendere in politica.

Nel video l'intervista a Maurizio Landini, segretario generale Cgil