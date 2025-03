POLITICA ITALIA Maurizio Landini (Cgil): "Lavoro da record? Il governo la smetta di fare propaganda" Mentre si aspettano notizie certe sul regolamento Ue sui rimpatri, si torna a parlare di referendum su lavoro e cittadinanza

Un ordine di rimpatri europeo che farà da terreno comune per le decisioni dei 27, e darà chiarezza all'intera Unione. Pari arrivi anche il divieto di ingresso a chi è stato espulso, e la possibilità di rimpatriare, detenendo i migranti in attesa, per evitare fughe o irreperibilità. Sono i primi contenuti che trapelano dal nuovo regolamento Ue che illustrerà la presidente von der Leyen e che fa gridare alla vittoria alla maggioranza in Italia, il sottosegretario Delmastro per esempio ricorda che la magistratura italiana “con sentenze assurde – le definisce – prova a smontare il lavoro del governo per difendere i confini; dall'altro c'è un'Europa che finalmente inizia a capire che l'immigrazione clandestina va fermata con strumenti idonei”. Alla Stampa Estera il segretario di Più Europa Riccardo Magi, affiancato dal segretario generale Cgil Maurizio Landini, chiede più informazione sui referendum per lavoro e cittadinanza, in vista dell'incontro di domani a Palazzo Chigi. Per Landini va fermata la deriva alla precarietà e la tragedia delle morti sul lavoro. Eppure per il governo l'occupazione non è mai andata meglio.

Nel video le interviste a Riccardo Magi, segretario Più Europa; Maurizio Landini, segretario generale Cgil

