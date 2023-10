RIMINI Maurizio Renzo Ermeti è il nuovo presidente di Italian Exhibition Group

Maurizio Renzo Ermeti è stato nominato presidente del cda di Italian Exhibition Group, in sostituzione di Lorenzo Cagnoni, morto un mese fa. Ermeti, albergatore di 65 anni, è membro del cda dal 1997 e dal 2008 al 2016 è stato vicepresidente. Gli sono state conferite le deleghe operative e gestionali. In seguito alla nomina ha rinunciato alla carica di membro del comitato remunerazione e nomina, la cui composizione è stata integrata con la nomina di Alessandra Bianchi. Sono in corso le procedure per la cooptazione di un nuovo membro del cda, in sostituzione di Cagnoni.

Da Confartigianato Imprese Rimini le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro. "Maurizio Ermeti conosce la società- scrive il presidente Davide Cupioli - , ha vissuto questi anni di crescita internazionale al fianco dell’insostituibile Lorenzo Cagnoni e siamo certi sarà un ottimo presidente, coadiuvato dal CdA e da un management di prim’ordine".

