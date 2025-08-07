Maxi accordo tra Regione Emilia Romagna e sindaci per lo sviluppo dell'areoporto Federico Fellini

Un accordo pluriennale tra la Regione Emilia Romagna e i sindaci della provincia di Rimini per lo sviluppo dell'aeroporto Fellini. L'obiettivo è quello di sviluppare nuovi collegamenti, dopo l’arrivo nel 2025 di British Airways, Easy Jet e Vueling, oltre che lavorare insieme in vista di Routes Europe, il salone internazionale dei vettori aerei che dal 18 al 20 maggio 2026 porterà al Palacongressi di Rimini 1.300 delegati e i rappresentanti di 100 tra i principali vettori da tutto al mondo.

L’accordo ha coinvolto i Comuni di Cattolica, Riccione, Misano Adriatico, Rimini e Bellaria Igea Marina, puntando a trasformare il Fellini nella porta d’accesso privilegiata alla Riviera, con l’apertura di nuove rotte in grado di generare importanti flussi turistici e di aumentare le quote di mercato del turismo estero. Il piano prevede un investimento pluriennale di 3 milioni di euro.

Le azioni, messe in campo da Apt congiuntamente con i Comuni, spaziano dalla collaborazione con i vettori aerei che opereranno con l’aeroporto di Rimini a campagne stampa offline, educational tour per la stampa e campagne advertising sul web, passando per la partecipazione congiunta a fiere internazionali e a grandi manifestazioni di settore e attività di comunicazione e sviluppo con grandi tour operator internazionali.







