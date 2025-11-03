CRONACA Maxi caduta di ciclisti sulla Statale 16: un ferito grave Una decina di amatori finisce a terra mentre rientra da un giro domenicale. Un 50enne riminese ricoverato al Bufalini di Cesena. La polizia stradale indaga sulle cause: “forse una buca o una distrazione”

Maxi caduta di ciclisti sulla Statale 16: un ferito grave.

Doveva essere il consueto giro domenicale in bici tra amici, ma si è trasformato in un maxi incidente. Una decina di ciclisti amatoriali è finita a terra ieri mattina sulla Statale 16, poco prima dell’incrocio con la via Emilia, mentre il gruppo – circa 80 persone – stava rientrando a Rimini dopo un giro nella zona di Ravenna. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, a pochi chilometri da casa.

Ad avere la peggio è stato un 50enne riminese, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale “Bufalini” di Cesena. L’uomo ha riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Per gli altri coinvolti, solo contusioni e traumi di lieve entità.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale per i rilievi e la gestione del traffico. Dai primi accertamenti, non risulterebbero altri veicoli coinvolti: la caduta sarebbe avvenuta in autonomia, forse a causa di una buca o di un momento di distrazione che ha innescato una serie di tamponamenti a catena.

Il gruppo, riporta il Resto del Carlino, era partito come ogni domenica dal bar Falco, punto di ritrovo abituale per molti appassionati di ciclismo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: