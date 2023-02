Maxi cena a lume di candela: San Patrignano aderisce alla Giornata per il risparmio energetico

Una maxi cena a lume di candela per oltre 700 persone per diffondere un messaggio di sostenibilità. E’ quella che hanno vissuto giovedì sera le ragazze e i ragazzi di San Patrignano aderendo alla Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e all’iniziativa “M’illumino di Meno” di Rai Radio 2. Gli ospiti della comunità hanno trovato la sala da pranzo ben diversa da come sono abituati a vederla, sicuramente meno illuminata ma probabilmente anche molto più suggestiva. “A rischiarare il salone c’erano oltre 700 candele, tante quanti sono gli ospiti della comunità – spiega Marco Stefanini, uno degli educatori di San Patrignano – Avevamo ricevuto una donazione di candele e questa ci è sembrata l’occasione perfetta per utilizzarle. Per ridurre anche i tempi di preparazione in cucina e quindi i consumi energetici, abbiamo inoltre pensato ad un piatto unico, polenta e salsiccia, all’insegna della semplicità e della tradizione”.

“Abbiamo già messo in atto tante azioni per risparmiare sempre più, e molto dipende anche dall’impegno e dalla cura di ogni singola persona in merito – spiega Vittoria Pinelli, presidente della comunità - In tema di risparmio energetico San Patrignano si era da tempo dotata di un impianto di cogenerazione per trasformare il gas acquistato in energia elettrica, ma si è sempre più impegnata in un percorso volto alla sostenibilità, con grande attenzione al ciclo dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle acque, con un depuratore interno”. Ma la comunità è ancora in cammino per essere sempre più sostenibile. “Abbiamo già approvato un intervento per installare ulteriori pannelli fotovoltaici.