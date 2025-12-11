Maxi-discarica di scorie a Brescello: 900mila tonnellate sotto terra, nove indagati

Un milione di tonnellate di scorie d’acciaieria sotto terra, una maxi-discarica abusiva attiva da quasi un decennio e nove persone indagate. È il quadro che emerge dall’inchiesta condotta dai Carabinieri del Nucleo investigativo e dal Nipaaf, coordinata dalla Procura di Reggio Emilia guidata da Calogero Gaetano Paci. Al centro dell’indagine l’area Dugara, alle porte di Brescello, destinata in origine a ospitare un polo logistico e ora sotto sequestro.

Secondo gli inquirenti, dal 2016 sarebbero state interrate oltre 900mila tonnellate di scorie non trattate e residui di fusione, compromettendo le acque sotterranee con valori di ferro e arsenico oltre i limiti di legge. Tra gli indagati figurano imprenditori e professionisti legati alla società Dugara e, soprattutto, cinque tecnici Arpae: per la Procura avrebbero redatto relazioni false per attribuire l’inquinamento alle caratteristiche naturali del terreno, e non allo smaltimento illecito.

Le perquisizioni hanno interessato sedi societarie e studi professionali, con il sequestro di materiale informatico e documentale destinato a ricostruire la filiera dello smaltimento e il presunto tentativo di copertura. L’indagine, che ipotizza reati ambientali e falso ideologico, riporta l’attenzione su un’area già segnalata in passato per anomalie e oggi simbolo di uno dei più gravi episodi di potenziale danno ambientale nella Bassa reggiana.







