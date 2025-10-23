Maxi-evasione da 12 milioni di euro: nei guai 3 aziende del distretto calzaturiero marchigiano

Oltre 12 milioni di euro di imposte non versate e redditi non dichiarati: tre società del distretto calzaturiero marchigiano, tutte amministrate da cittadini di origine pakistana, sono finite nel mirino della Guardia di finanza di Civitanova Marche, in provincia di Macerata.

Le Fiamme gialle hanno rilevato molteplici irregolarità: dalla mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie alla deduzione di costi non inerenti all'attività, fino all'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per diversi periodi d'imposta. Incrociando i dati dei database con i bilanci d'esercizio e le dichiarazioni presentate, i finanzieri hanno ricostruito l'ammontare complessivo dell'evasione, che riguarda redditi non dichiarati, costi indeducibili, Iva e Irap non versate.

È emerso inoltre che nel 2023 due delle tre società avevano compensato debiti tributari utilizzando crediti d'imposta inesistenti per 137mila euro complessivi, riferiti a fondi del Pnrr destinati alla formazione del personale mai effettuata. Le violazioni sono state segnalate all'autorità giudiziaria per omessa dichiarazione, occultamento di documenti contabili obbligatori, omesso versamento dell'Iva e indebita compensazione.











