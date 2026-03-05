Maxi evasione fiscale: cinque condanne per conti svuotati di tre locali L’inchiesta, avviata nel 2020 con l’operazione “Paper Moon”, aveva portato al fermo del bar ristorante Bigno, l’Otto e Mezzo e l’Autobar di Santarcangelo. Disposta la confisca di circa 470mila euro.

Maxi evasione fiscale: cinque condanne per conti svuotati di tre locali.

Si è concluso con cinque condanne in primo grado il processo nato dall’operazione “Paper Moon” della Guardia di Finanza di Rimini, che nell’ottobre del 2020 aveva portato al sequestro di tre locali: il bar ristorante Bigno a Rimini, il bar Otto e Mezzo in piazzale Cesare Battisti e l’Autobar di Santarcangelo in via Braschi.

Al centro dell’inchiesta una famiglia di imprenditori santarcangiolesi attiva nella ristorazione, nella gestione di slot machine, tabaccherie e locazioni turistiche. Delle nove persone inizialmente indagate, sette sono state rinviate a giudizio e cinque sono state condannate dal tribunale collegiale di Rimini. Le pene stabilite sono: due anni di reclusione per il padre, 66 anni; due anni e due mesi per il figlio di 32 anni; un anno per la figlia di 36 anni; un anno e due mesi per il compagno della donna e per uno dei presunti prestanome. Per tutti la pena è stata sospesa.

Per altri due imputati, tra cui la moglie del 66enne, è invece intervenuta la prescrizione. Il tribunale ha inoltre disposto la confisca di circa 470mila euro, a fronte di un iniziale sequestro di beni per equivalente pari a 1,3 milioni di euro.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il sistema avrebbe previsto il trasferimento degli asset più redditizi da società gravate da debiti fiscali verso altre società riconducibili agli stessi soggetti ma intestate a prestanome. Le società originarie sarebbero poi state cedute a persone nullatenenti, rendendo di fatto difficile il recupero delle somme da parte dell’erario.

Nel corso del dibattimento non è stata però riconosciuta l’accusa principale di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, mentre sono stati confermati altri reati fiscali, tra cui omessa dichiarazione ed emissione di fatture false. Durante le indagini erano inoltre emerse diverse posizioni di lavoratori irregolari. Dopo il sequestro, i locali erano stati affidati a un amministratore giudiziario nominato dal tribunale.

I legali degli imputati, gli avvocati Massimiliano Orrù e Simona Conti, pur sottolineando il ridimensionamento dell’impianto accusatorio, hanno già annunciato ricorso in appello contro la sentenza di primo grado.



