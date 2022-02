RIMINI Maxi-frode ai danni dello Stato, Sadegholvaad ringrazia GdF: “Professionisti senza scrupoli”

Maxi-frode ai danni dello Stato, Sadegholvaad ringrazia GdF: “Professionisti senza scrupoli”.

Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad ha ringraziato la Guardia di Finanza per l’operazione Free Credit, presentata ieri alla stampa, che ha portato alla luce una frode da 440 milioni in falsi crediti di imposta.

“Un’attività di indagine molto complessa e su ampia scala – si legge in una nota del sindaco -, che ha consentito di far emergere un’organizzazione in grado di mettere a sistema una frode milionaria che preoccupa per modalità ed entità, e che soprattutto indigna perché pone le sue basi sulla volontà di farsi gioco dello Stato nel momento di massima vulnerabilità del Paese”. Sadegholvaad parla di uno “spaccato intollerabile, che vede una rete di professionisti e imprenditori senza scrupoli appropriarsi in maniera illecita di risorse e opportunità destinate a mettere in salvaguardia le attività più colpite dalle conseguenze della pandemia e a sostenere i settori nelle prospettive di rilancio”.

“La brillante operazione condotta dai nostri militari - conclude -, oltre a ricordarci la necessità di mantenere alta la guardia sull’insidiarsi di fenomeni deplorevoli oltre che criminali, deve essere anche da sprone per stare vicino a quell’imprenditoria che resiste e che merita di avere gli strumenti per crescere”.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: