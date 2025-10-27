TV LIVE ·
Maxi furto in villa a Rimini: bottino da mezzo milione di euro

27 ott 2025
Foto archivio RTV
Foto archivio RTV

Colpo da circa 500 mila euro in una villa sulle colline di San Lorenzo Monte, nel riminese. Nella prima serata di sabato, una banda di quattro ladri incappucciati è entrata nell’abitazione di un avvocato 51enne, approfittando dell’assenza del proprietario. I malviventi, riporta Il Resto del Carlino, avrebbero forzato una finestra lasciata socchiusa e, sfruttando il fatto che l’allarme non fosse inserito, si sono introdotti nella casa mettendola a soqquadro.

In pochi minuti hanno portato via gioielli, anelli, collane d’oro e due orologi di pregio, un Rolex Daytona in oro e un Patek Philippe, per un valore complessivo stimato in mezzo milione di euro. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, che mostrano i ladri muoversi rapidamente da una stanza all’altra prima di fuggire. A scoprire il furto è stato lo stesso proprietario al suo rientro, che ha immediatamente allertato la Polizia di Stato.

Sul posto sono intervenute le Volanti e gli agenti della Scientifica, che hanno acquisito i filmati e avviato i rilievi. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile, impegnata nell’identificazione dei responsabili.




