RIMINI Maxi furto nella casa di un'avvocata: bottino da oltre 300mila euro Nel mirino dei ladri un'abitazione nella zona di Covignano. Spariti contanti, gioielli e orologi di lusso. Indaga la Squadra Mobile, che cerca eventuali collegamenti con altri colpi avvenuti nel riminese

Maxi furto nella casa di un'avvocata: bottino da oltre 300mila euro.

Un bottino da oltre 300mila euro, composto da denaro contante, gioielli in oro e orologi di valore. È quanto avrebbero portato via i ladri dall'abitazione di un'avvocata del foro di Rimini, nella zona di Covignano. Il maxi furto risale alla fine dello scorso agosto ed è ora al centro delle indagini della Squadra Mobile di Rimini.

I malviventi avrebbero approfittato dell'assenza della proprietaria per introdursi nell'abitazione senza lasciare evidenti segni di effrazione. Un particolare è al centro degli accertamenti degli investigatori: la porta d'ingresso era stata chiusa, ma senza le mandate della serratura. I ladri sarebbero quindi riusciti ad aprirla senza dover forzare l'accesso, entrando nell'abitazione e agendo indisturbati. Una volta dentro, avrebbero puntato direttamente agli oggetti di maggiore valore. Dalla casa sono spariti una consistente somma di denaro, monili in oro e diversi orologi di lusso. La prima stima del bottino supera complessivamente i 300mila euro.

A scoprire quanto accaduto è stata la proprietaria al suo rientro. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, con la Scientifica impegnata nei rilievi alla ricerca di impronte, tracce biologiche o qualsiasi altro elemento utile a risalire agli autori del colpo. Le indagini si presentano però complesse. Nelle immediate vicinanze dell'abitazione non sarebbero infatti presenti telecamere di videosorveglianza in grado di fornire immagini decisive per ricostruire gli spostamenti dei responsabili o individuare eventuali mezzi utilizzati per la fuga.

Gli investigatori stanno ora confrontando le modalità del maxi furto con quelle di altri episodi avvenuti recentemente nel riminese.



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