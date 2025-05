Maxi impianto eolico Badia del Vento, scontro tra Regioni: “No alla devastazione della Valmarecchia”

Cresce la tensione tra le Regioni per il contestato progetto del maxi impianto eolico Badia del Vento, approvato dalla Regione Toscana e giudicato da numerose associazioni come una vera e propria minaccia per il territorio della Valmarecchia e per l’area di confine con Emilia-Romagna e Marche.

In una nota congiunta, WWF Rimini, WWF Forlì-Cesena, Italia Nostra Valmarecchia-Arezzo-Firenze e altre realtà ambientaliste parlano senza mezzi termini di un “atto di prevaricazione” e sottolineano la gravità dell’impatto previsto: boschi abbattuti, crinali sbancati, trivellazioni profonde e infrastrutture invasive per sostenere torri eoliche alte 180 metri in zone a rischio idrogeologico.

Secondo il geologo Gian Battista Vai, già direttore del Museo Geologico dell’Università di Bologna, l’area è tra le più instabili e franose d’Italia, e l’installazione di strutture tanto imponenti “andrebbe ad attivare o riattivare piani di scivolamento e distacco”.

Le associazioni non negano l’importanza delle energie rinnovabili, ma denunciano l’assenza di pianificazione e il rischio di “devastare territori di alto valore ecologico e paesaggistico per foraggiare l’industria energetica”, sottolineando come ISPRA stessa suggerisca l’installazione di tali impianti in aree già urbanizzate.

Non mancano le accuse sulla scarsa trasparenza del processo autorizzativo: la secretazione dello studio anemologico, il comportamento ambiguo del Comune di Badia Tedalda, che avrebbe firmato accordi con il proponente prima delle necessarie valutazioni ambientali, e i ritardi della Regione Toscana nella pubblicazione dei documenti destano forte preoccupazione. Il rischio di conflitti di interesse e la richiesta di superamento della Valutazione di Incidenza negativa con misure compensative aggravano il quadro.

“Non si può autorizzare un impianto a tutti i costi — si legge nella nota — mentre in altre zone della stessa Toscana progetti simili vengono bocciati per le medesime ragioni ambientali. Serve coerenza, trasparenza e rispetto per il territorio”.