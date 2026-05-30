Maxi operazione antidroga della Polizia: 1.335 arresti in Italia, 16 nel Riminese

Si è conclusa una vasta operazione della Polizia di Stato contro lo spaccio di droga e il porto abusivo di armi che ha coinvolto l’intero territorio italiano. Coordinata dal Servizio Centrale Operativo e condotta dalle Squadre Mobili con il supporto dei Reparti Prevenzione Crimine, l’attività ha portato all’arresto di 1.335 persone, tra cui 31 minorenni, e alla denuncia di altre 2.358, di cui 142 minori.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati circa 450 chilogrammi di sostanze stupefacenti, tra cocaina, cannabinoidi ed eroina, oltre a 111 armi da fuoco, comprese alcune armi da guerra, e 250 armi bianche tra coltelli, machete, taser e tirapugni.

Importanti anche i risultati ottenuti nel Riminese. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno arrestato 16 persone, di cui tre minorenni, e denunciato altre 35 persone, nove delle quali minori. Sequestrata inoltre una pistola Beretta calibro 6.35. Sul fronte degli stupefacenti, l’operazione ha consentito di recuperare quasi 20 chilogrammi di droga tra marijuana, hashish e cocaina. I controlli si sono concentrati soprattutto nelle aree urbane più sensibili e nelle vicinanze dei locali notturni, dove si registra un maggiore consumo di sostanze.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha definito l’attività “uno straordinario risultato nella lotta al narcotraffico”, ringraziando gli agenti impegnati per il lavoro svolto e sottolineando l’importanza di un’azione coordinata e costante contro le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di droga e le piazze di spaccio.







