Maxi operazione contro la criminalità diffusa: oltre 1400 kg di stupefacenti sequestrati, coinvolta anche Rimini

20 dic 2025
Foto archivio RTV

La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto contro lo spaccio di droga e la criminalità diffusa, coordinata dal Servizio Centrale Operativo. Il bilancio complessivo parla di 384 arresti, 655 denunce e circa 1.400 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate, oltre a armi e denaro contante.

L’attività ha interessato diverse province italiane e ha colpito reati legati allo spaccio, alla violenza, ai regolamenti di conti, ai reati contro il patrimonio e al porto illegale di armi. Sequestrate anche 41 armi da fuoco, 80 armi bianche e oltre 300 mila euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Particolare attenzione è stata rivolta ai cannabis shop, alla luce della nuova normativa: controllati 312 esercizi, con il sequestro di 5 negozi, 3 arresti e 141 denunce, oltre a quasi 300 kg di cannabinoidi risultati stupefacenti dalle prime analisi.

L’operazione ha coinvolto anche la provincia di Rimini, dove la Squadra Mobile ha effettuato controlli in parchi, stazione ferroviaria e stabili abbandonati: identificate 1.417 persone e controllati 337 veicoli. A livello locale sono stati arrestati 7 soggetti per spaccio, denunciate 20 persone e sequestrati droga e cannabinoidi anche in alcuni cannabis shop.

La Polizia di Stato ha annunciato che i controlli proseguiranno e saranno intensificati in vista delle festività natalizie, soprattutto nelle aree della movida, nei centri commerciali e nelle strutture ricettive.




