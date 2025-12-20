Maxi operazione contro la criminalità diffusa: oltre 1400 kg di stupefacenti sequestrati, coinvolta anche Rimini

La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto contro lo spaccio di droga e la criminalità diffusa, coordinata dal Servizio Centrale Operativo. Il bilancio complessivo parla di 384 arresti, 655 denunce e circa 1.400 chilogrammi di sostanze stupefacenti sequestrate, oltre a armi e denaro contante.

L’attività ha interessato diverse province italiane e ha colpito reati legati allo spaccio, alla violenza, ai regolamenti di conti, ai reati contro il patrimonio e al porto illegale di armi. Sequestrate anche 41 armi da fuoco, 80 armi bianche e oltre 300 mila euro ritenuti provento dell’attività illecita.

Particolare attenzione è stata rivolta ai cannabis shop, alla luce della nuova normativa: controllati 312 esercizi, con il sequestro di 5 negozi, 3 arresti e 141 denunce, oltre a quasi 300 kg di cannabinoidi risultati stupefacenti dalle prime analisi.

L’operazione ha coinvolto anche la provincia di Rimini, dove la Squadra Mobile ha effettuato controlli in parchi, stazione ferroviaria e stabili abbandonati: identificate 1.417 persone e controllati 337 veicoli. A livello locale sono stati arrestati 7 soggetti per spaccio, denunciate 20 persone e sequestrati droga e cannabinoidi anche in alcuni cannabis shop.

La Polizia di Stato ha annunciato che i controlli proseguiranno e saranno intensificati in vista delle festività natalizie, soprattutto nelle aree della movida, nei centri commerciali e nelle strutture ricettive.







