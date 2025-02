Maxi operazione dei Carabinieri di Riccione: eseguite altre 10 misure cautelari Nuovi provvedimenti a carico di 8 albanesi e 2 italiani dopo gli interrogatori previsti dalla riforma Nordio

Maxi operazione dei Carabinieri di Riccione: eseguite altre 10 misure cautelari.

I carabinieri della Compagnia di Riccione hanno eseguito 10 nuove misure cautelari a carico di 8 cittadini albanesi e 2 italiani, disposte dalla giudice per le indagini preliminari di Rimini Raffaella Ceccarelli. Si tratta dell'ultima fase delle indagini che hanno portato alla scoperta di un giro di spaccio di droga finanziato da un elevato numero di furti in appartamento. L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, ha iscritto 61 persone nel registro degli indagati.

Le 10 ulteriori misure cautelari sono 4 in carcere, un arresto domiciliare mentre i restanti sono provvedimenti di obbligo di dimora, di presentazione alla polizia giudiziaria e uno di divieto di soggiorno in Emilia-Romagna. L'indagine, avviata quasi un anno fa dopo l'inseguimento ed il successivo ritrovamento di un'auto abbandonata dai malviventi a seguito di un furto, ha già portato all'esecuzione di 30 arresti nella flagranza di reato e all'emissione di 29 misure cautelari già eseguite a inizio febbraio, oltre al sequestro di 300 chili di stupefacente per un valore al dettaglio di circa 25 milioni di euro.

Le ulteriori 10 ordinanze eseguite hanno interessato le province di Rimini, Ravenna, Pesaro, Parma e Piacenza e sono conseguenti alla recente introduzione della riforma Nordio, la quale prevede, per talune fattispecie di reato, che prima dell'applicazione di una qualsiasi restrizione alla libertà personale degli indagati vada eseguito da parte del giudice per le indagini preliminari un interrogatorio preventivo e solamente in un secondo momento può essere disposta l'eventuale misura restrittiva.

Gli interrogatori hanno confermato quanto ricostruito dei carabinieri di Riccione e hanno consentito l'esecuzione dei provvedimenti.

