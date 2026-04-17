Maxi operazione della Guardia di Finanza contro la contraffazione del lusso

Con 1,5 chilometri di tessuto e oltre un milione di articoli privi di etichettatura, la Guardia di Finanza di Rimini ha messo a segno un maxi-sequestro nel settore della contraffazione del lusso: 700 mila prodotti recavano illegalmente i loghi dei più prestigiosi brand internazionali. I militari del Comando Provinciale hanno eseguito ispezioni mirate in quattro esercizi commerciali della provincia romagnola, nell'ambito di un piano di contrasto alla criminalità economica.

Tra i materiali rinvenuti figurano capi di abbigliamento realizzati con fibre sintetiche di bassa qualità ma etichettati come materiali pregiati, calzature, accessori e circa 120.000 pezzi di alta bigiotteria recanti marchi blasonati di pietre preziose. Oltre un milione di articoli e 66 chilometri di filati per bijoux sono risultati privi delle indicazioni obbligatorie su provenienza, materiali e avvertenze d'uso: una carenza che, sottolineano le Fiamme Gialle, rappresenta un rischio diretto per la salute dei consumatori.

"La contraffazione è un moltiplicatore di illegalità", dichiarano i finanzieri, ricordando come il fenomeno alimenti lavoro nero, evasione fiscale e circuiti del riciclaggio, danneggiando le imprese che operano nel rispetto delle regole.











