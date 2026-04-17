RIMINI Maxi operazione della Guardia di Finanza contro la contraffazione del lusso Sequestrati 1,5 chilometri di tessuto e oltre un milione di articoli privi di etichettatura. Materiale sintetico "spacciato" per seta, finto oro per gioielli pregiati

Maxi operazione della Guardia di Finanza contro la contraffazione del lusso.

Con 1,5 chilometri di tessuto e oltre un milione di articoli privi di etichettatura, la Guardia di Finanza di Rimini ha messo a segno un maxi-sequestro nel settore della contraffazione del lusso: 700 mila prodotti recavano illegalmente i loghi dei più prestigiosi brand internazionali. I militari del Comando Provinciale hanno eseguito ispezioni mirate in quattro esercizi commerciali della provincia romagnola, nell'ambito di un piano di contrasto alla criminalità economica.

Tra i materiali rinvenuti figurano capi di abbigliamento realizzati con fibre sintetiche di bassa qualità ma etichettati come materiali pregiati, calzature, accessori e circa 120.000 pezzi di alta bigiotteria recanti marchi blasonati di pietre preziose. Oltre un milione di articoli e 66 chilometri di filati per bijoux sono risultati privi delle indicazioni obbligatorie su provenienza, materiali e avvertenze d'uso: una carenza che, sottolineano le Fiamme Gialle, rappresenta un rischio diretto per la salute dei consumatori.

"La contraffazione è un moltiplicatore di illegalità", dichiarano i finanzieri, ricordando come il fenomeno alimenti lavoro nero, evasione fiscale e circuiti del riciclaggio, danneggiando le imprese che operano nel rispetto delle regole.

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