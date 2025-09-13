Maxi operazione della Polizia di Stato: a Pesaro cinque arresti e sequestri di droga e armi

Maxi operazione della Polizia di Stato in diverse province italiane, tra cui Pesaro-Urbino, contro reati legati a droga, armi, patrimoni e comportamenti illeciti riconducibili anche a discriminazione e odio. Nella provincia di Pesaro l’attività si è tradotta in cinque arresti, cinque denunce, sette sanzioni amministrative e nel controllo complessivo di 1.171 persone, di cui 188 minorenni.

I cinque arrestati, tutti maggiorenni, sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per reati in materia di stupefacenti. Le cinque denunce, invece, hanno riguardato in parte minorenni (tre su cinque) e hanno interessato sia la detenzione di droga che di armi illegali. Il bilancio dei sequestri parla di 48,5 grammi di cocaina, 79 grammi di cannabinoidi, due bilancini di precisione, una pistola a salve priva di caricatore, oltre a bossoli e cartucce di vario calibro. Le sanzioni amministrative hanno riguardato principalmente l’uso di stupefacenti e la somministrazione irregolare di bevande alcoliche.

Sono stati inoltre emessi quattro provvedimenti di divieto di ritorno, nei confronti di cittadini di origine straniera, per reati di furto e aggressione avvenuti nelle settimane scorse a Rimini e Fano.









