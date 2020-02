Maxi operazioni in Calabria e Sicilia contro la criminalità organizzata

Carabinieri del Ros di Catania, coordinati dalla locale Dda, stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 23 indagati nell'ambito di indagini su 23 omicidi di mafia commessi dalla fine degli anni '80 al 2007. Tra i casi dell'operazione 'Thor' ci sono anche un triplice omicidio, tre casi di 'lupara bianca' e il duplice omicidio di Angelo Santapaola e di Nicola Sedici commesso il 26 settembre 2007, per il quale è stato condannato definitivamente Vincenzo Aiello, ex rappresentante provinciale della 'famiglia'.

È in corso dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Reggio Calabria, per l'esecuzione di 65 ordinanze di custodia cautelare a carico di capi storici, elementi di vertice e affiliati di un "locale" di 'ndrangheta dipendente dalla cosca Alvaro, considerata tra le più attive e potenti dell'organizzazione criminale.







