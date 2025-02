Maxi rogo in azienda carni, fumo e paura a Reggio Emilia

Danni ancora da quantificare ma ingenti, spavento per la città di Reggio Emilia e preoccupazione per centinaia di lavoratori coinvolti: vigili del fuoco da tutta la regione hanno lavorato quasi 24 ore per il maxi incendio scoppiato nella notte tra lunedì e martedì alla Inalca, alle porte del centro storico della città emiliana, polo leader della lavorazione carni del gruppo Cremonini.

Alla popolazione il Comune ha chiesto di tenere chiuse le finestre ma i primi rilievi dell'Arpae non hanno evidenziato criticità. Aperta un'inchiesta senza escludere alcuna ipotesi anche se dai primi accertamenti non ci sarebbero elementi che farebbero pensare al dolo. Ci vorranno ancora ore, e lavoro dei vigili del fuoco, per entrare in quel che resta dei capannoni di Inalca per capire le esatte cause dell'incendio, scoppiato nel cuore della notte, intorno all'una.

A dare l'allarme uno dei manutentori presenti sul posto. Negli impianti non si effettuano turni notturni e il poco personale presente, della manutenzione appunto e poi tecnici, è riuscito a mettersi in salvo senza conseguenze per la propria salute. Per la ditta hanno funzionato i sistemi di sicurezza presenti, che avrebbero quindi permesso di dare tempestiva segnalazione, oltre che evitare conseguenze peggiori per le persone presenti. Il rogo ha coinvolto più di 20mila metri quadrati di capannoni e ha toccato gli impianti del gruppo Cremonini e poi quelli della vicina Quanta-Stock&Go, magazzino di stoccaggio di materie prime per conto di Cirfood, altro colosso della ristorazione collettiva.