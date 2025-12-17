VIABILITÀ Maxi rotatoria sulla Statale 16: da domani mattina aperta la corsia di svolta verso il centro di Rimini Dopo anni di lavori, l'infrastruttura tra l'Adriatica e la consolare per San Marino raggiungerà la piena funzionalità in tutte le direzioni di marcia

Maxi rotatoria sulla Statale 16: da domani mattina aperta la corsia di svolta verso il centro di Rimini.

Dopo anni di lavori e interventi progressivi sulla viabilità, la rotatoria tra la Statale 16 e la Consolare di San Marino arriva a un passo dalla sua completa realizzazione. Da domani mattina sarà infatti aperta al traffico la nuova corsia di svolta a destra all’altezza del Centro Cristallo, ultimo elemento mancante per rendere l’infrastruttura pienamente operativa in tutte le direzioni di marcia.

La novità riguarderà in particolare gli automobilisti che percorrono la Statale 16 in direzione Ravenna provenienti da Riccione. Fino ad oggi, chi voleva dirigersi verso il centro di Rimini era obbligato a immettersi nella rotatoria e a uscire dal primo ramo disponibile. Da domani, invece, poco prima dell'ingresso nella rotatoria sarà possibile imboccare la nuova corsia dedicata che, costeggiando il ‘Centro Cristallo’, conduce direttamente verso l'area urbana.



Il nuovo assetto viario contribuirà a snellire il traffico e a migliorare la fluidità della circolazione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore afflusso.

Con l’apertura di questa corsia si completa l’assetto previsto dal progetto originario. L’intervento rientra nel più ampio programma di opere complementari che Autostrade per l’Italia sta realizzando sul territorio nell’ambito del potenziamento dell'A14 nel tratto romagnolo. Un insieme di interventi strategici che ha interessato in particolare i Comuni di Rimini, Riccione, Coriano e Misano Adriatico, con l’obiettivo di migliorare la rete viaria locale e l’accessibilità alle principali arterie di collegamento.



