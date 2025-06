RIMINI Maxi sequestro di anabolizzanti a Rimini: due denunciati per vendita illegale di farmaci Operazione congiunta delle Polizie Locali di Rimini e Riccione smaschera traffico di sostanze dopanti

Sono 360 le scatole di anabolizzanti sequestrate ieri pomeriggio in un’abitazione del quartiere Padulli a Rimini, al termine di un’operazione congiunta delle Polizie Locali di Rimini e Riccione. Due persone, un uomo del 1979 e una donna del 1983, sono state denunciate per esercizio abusivo della professione farmaceutica e importazione di farmaci non autorizzati. I prodotti, provenienti dall’estero e privi dell’AIC dell’AIFA, erano destinati alla vendita illegale. L’indagine era partita da un arresto avvenuto a Riccione nei giorni scorsi.

