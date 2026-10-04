Maxi sequestro di cocaina tra Morciano e Cesena: oltre 25 chili, due arresti

Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato tra Morciano di Romagna e Cesena, dove sono stati sequestrati complessivamente oltre 25 chili di cocaina, per un valore potenziale sul mercato illecito stimato in circa 10 milioni di euro. Due cittadini albanesi, di 46 e 34 anni, sono stati arrestati.

L'operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Rimini, con la collaborazione dei colleghi di Forlì-Cesena e del Commissariato di Cesena. Gli investigatori stavano seguendo da tempo i movimenti dei due uomini quando, nel pomeriggio di ieri, sabato 3 ottobre, a Morciano di Romagna hanno notato una movimentazione sospetta: un grosso borsone veniva caricato a bordo di una Citroën C3. A quel punto è scattato il controllo.

All'interno del borsone gli agenti hanno trovato 20 panetti di cocaina, per un peso complessivo superiore ai 22 chili. Gli accertamenti sono poi proseguiti a Cesena, in un'abitazione nella disponibilità del 34enne. Durante la perquisizione la Polizia ha scoperto altri 2,7 chili circa di cocaina, nascosti in un doppio fondo ricavato artigianalmente in un mobile porta televisore. Sequestrati anche 29.500 euro in contanti e materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

I due uomini sono stati arrestati e trasferiti nel carcere di Rimini. Sono accusati, in concorso, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Per il 34enne viene contestata anche la detenzione della droga trovata durante la perquisizione a Cesena.









