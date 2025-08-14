CRONACA Maxi sequestro di “droga del cannibale” a Bologna: il più grande quantitativo mai scoperto in Italia In un appartamento alla Barca la polizia ha sequestrato otto chili di droghe sintetiche, tra cui oltre quattro chili di mefedrone. Un 29enne agli arresti domiciliari

È il più ingente sequestro di “droga del cannibale” mai avvenuto in Italia: oltre quattro chili di mefedrone, potente catinone sintetico noto anche come “sali da bagno” per l’aspetto cristallino e pericoloso per gli effetti aggressivi e dannosi sull’organismo. A scoprirlo, insieme ad altri stupefacenti per un totale di otto chili, è stata la Squadra Mobile di Bologna, dopo diverse segnalazioni arrivate anche tramite l’app YouPol.

La perquisizione è scattata in un appartamento del quartiere Barca, nella disponibilità di un 29enne incensurato originario di Terni. Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato di chiudere la porta senza riuscirci. Nella sua camera, all’interno di una valigia, la polizia ha trovato 2 chili di cristalli di Mdma (circa 2.200 pasticche), 2 chili di ketamina, 60 grammi di metilone, 65 grammi di anfetamina e metanfetamina e 23 grammi di marijuana.

Oltre alla droga, sequestrati 1.850 euro in contanti, bilance di precisione, macchina per il sottovuoto e bustine per il confezionamento. Non un laboratorio, ma una base di stoccaggio e smistamento, probabilmente destinata a rifornire un’area ben più ampia della sola piazza bolognese.

Secondo la polizia, queste sostanze — spesso prodotte in laboratori del Nord Europa e spedite in Italia per posta — vengono utilizzate soprattutto nei rave party. Gli effetti, ha spiegato la Scientifica, vanno da allucinazioni e confusione a forte aggressività, con seri rischi per la salute dovuti anche ai residui chimici della sintesi.

Il 29enne è stato arrestato e, dopo la convalida, posto ai domiciliari. Le indagini proseguono per individuare i canali di rifornimento e i destinatari finali del carico.

[Banner_Google_ADS]



Video Gallery

I più letti della settimana: