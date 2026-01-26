CRONACA Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Padova: oltre 7 tonnellate nascoste in un tir Fermato dalla Guardia di Finanza lungo la tangenziale nord. Arrestato il conducente moldavo, danno erariale da 1,4 milioni.

Maxi operazione della Guardia di Finanza di Padova contro il contrabbando di tabacchi. Nell’ambito dei controlli sui trasporti internazionali di merci su strada, i finanzieri del Comando provinciale hanno sequestrato oltre 7 tonnellate di sigarette di contrabbando, uno dei fermi su strada più rilevanti mai effettuati in Veneto.

Il sequestro è avvenuto intorno alle 20 di domenica lungo la tangenziale nord di Padova, dove una pattuglia del Nucleo Mobile ha fermato un autoarticolato per l’andamento incerto del mezzo. Secondo i documenti di viaggio, il carico avrebbe dovuto essere composto da macchine usate per il caffè espresso, imballaggi e chicchi di caffè destinati a una società di Bruxelles. Dietro le macchine, però, era occultata altra merce coperta da un telo.

L’ispezione ha portato alla scoperta di 35.082 stecche di sigarette prive dei contrassegni dei Monopoli di Stato e con marchi contraffatti come “Marlboro Red”, “Marlboro Gold” e “LeM”. Oltre ai tabacchi sono stati sequestrati il mezzo e il carico di copertura.

Il conducente, cittadino moldavo, è stato arrestato per contrabbando aggravato e contraffazione; l’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Padova, che ha disposto la custodia cautelare in carcere. L’evasione fiscale è stata stimata in circa 1,4 milioni di euro tra accise e Iva.

