Maxioperazione antidroga, trovata altra sostanza nei doppi fondi

Continua l'operazione antidroga, che ha portato alla scoperta di oltre 50 kg di stupefacente, condotta dalla Polizia Locale di Rimini. Ieri è stato ispezionato il secondo veicolo sottoposto a sequestro nell'ambito dell'indagine. All'interno dell'auto, nei tubi dell'aria sono stati rinvenuti 100 grammi di hashish e 52 di cocaina grezza. In questo veicolo, come nel secondo, sono stati trovati doppi fondi per nascondere gli stupefacenti. Complessivamente la droga trovata e sequestrata dopo l’ispezione dei due veicoli è di 50 kili di hashish e 1 kili di cocaina.

