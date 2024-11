MANIFESTAZIONI Medici in sciopero per 24 ore: le ragioni della protesta in piazza Contro la legge di bilancio che non rivaluta gli stipendi e per le continue aggressioni al personale da parte dei pazienti

Un milione 200mila prestazioni a rischio a causa dello sciopero di 24 ore indetto dai medici contro la legge di bilancio che deve ancora essere approvata. I medici italiani, in particolare i giovani specializzandi, ricevono stipendi tra i più bassi d’Europa. Secondo i sindacati infatti i giovani professionisti scappano all’estero, inoltre quotidianamente si assiste a risse da parte di pazienti esasperati, insulti, minacce, denunce e nessuno più vuole rischiare, oltretutto per stipendi così bassi. Queste e altre le motivazioni alla base della protesta, in piazza Santi Apostoli a Roma la manifestazione indetta dai principali sindacati di categoria.

Nel video le interviste a Giovanni Gallo, dirigente medico Ospedale Maggiore di Parma; Gabriele Norcia, segretario nazionale associazione dei medici Inail

