Mediterranean Day: le prime notizie su frane mortali a Ischia risalgono ad oltre cent'anni fa

Inizia con un minuto di raccoglimento per la tragedia di Ischia il convegno ospitato dalla Stampa Estera di Roma per celebrare la Giornata del Mediterraneo. Era atteso anche il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, che proprio su Ischia ha rilasciato dichiarazioni che hanno subito suscitato clamore, “contro l'abusivismo edilizio basterebbe mettere in galera il sindaco e tutti quelli che lasciano fare”, aveva detto, tanto che il coordinatore dei sindaci, Matteo Ricci, ne ha subito chiesto le dimissioni, ed anche il presidente dell'Anci Decaro le ha definite inaccettabili. Il ministro comunque non si è presentato al convegno, ha annunciato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente fondazione UniVerde ed ex ministro proprio dell'Ambiente. Valerio Rossi Albertini, del Consiglio nazionale delle ricerche, ha spiegato la relazione tra il Mediterraneo e la frana di Ischia. Presentato anche il 20° rapporto su rinnovabili, green & blue economy: Antonio Noto, sondaggista, ha evidenziato quali sono, secondo gli italiani interpellati, le fonti di energia sulle quali puntare per il futuro. Non mancano le sorprese.

Nel video gli interventi di Alfonso Pecoraro Scanio, presidente fondazione UniVerde; Valerio Rossi Albertini, divulgatore scientifico; Antonio Noto, direttore Noto Sondaggi