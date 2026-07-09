Meeting 2026: presentato il programma, tra politica e crisi nel mondo. Papa Leone XIV protagonista

E' Papa Leone XIV l'ospite principale del Meeting di Rimini che si terrà dal 21 al 26 agosto e che ha per tema "L'amor che move il sole e l'altre stelle", tratto dall'ultimo verso della Divina Commedia.

"Al centro del Meeting 2026 ci sarà la visita del Santo Padre, Papa Leone XIV. La sua partecipazione è fonte di grande gioia. Sarà un incontro con tutti i partecipanti al Meeting: con i bambini, i ragazzi, gli studenti, le famiglie giovani e meno giovani", spiega il presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz, nella conferenza stampa all'ambasciata italiana presso la Santa Sede.

Prevost sarà al Meeting sabato 22 agosto.

Ma come sempre, la kermesse di Comunione e Liberazione darà spazio alla politica italiana, ai processi economici, alle crisi internazionali, a partire da quella in Medio Oriente.

Tra gli ospiti sarà presente anche il cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa. "Il conflitto che lacera il Medio Oriente segna ogni aspetto della vita: famiglie divise e in lutto, economia in ginocchio, relazioni sempre più difficili tra i popoli, incertezza sulfuturo", ha dichiarato fr. Francesco Ielpo durante la presentazione. "Credo tuttavia che la domanda più profonda oggi sia un'altra: che cosa significa essere cristiani quando la guerra sembra non finire mai? In un contesto così drammatico, la tentazione è quella di dividere il mondo tra buoni e cattivi, tra amici e nemici" e invece la via è "non schierarsi secondo le logiche della contrapposizione" e questo "non significa essere neutrali".

Il Meeting sarà aperto il 21 agosto dall'incontro tra la sorella di padre Jacques Hamel, ucciso nel 2016, e la madre di uno degli attentatori. "È la testimonianza di un cammino di fraternità e speranza", è stato spiegato nella presentazione. Tra le presenze istituzionali i vicepresidenti del consiglio Matteo Salvini e AntonioTajani, la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e il vicepresidente della Commissione Europea Raffaele Fitto.

"Mettere al centro la persona e la comunità: una priorità che si è tradotta in azione di governo", ha affermato il sottosegretario all'Economia Lucia Albano. "Penso al Piano d'azione per l'economia sociale, approvato dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi, che riconosce e valorizza il ruolo strategico di un'economia che ha a fianco un aggettivo, sociale, ma che è riconosciuta come reale a tutti gli effetti".







