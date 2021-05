42^ EDIZIONE Meeting 21: le novità presentate in streaming, edizione torna in presenza in Fiera

Da Rimini presentate le ultime novità del Meeting che quest'anno tornerà a svolgersi in presenza nella sua sede tradizionale in Fiera. In un evento in streaming sono stati presentati i contenuti della manifestazione e alcuni degli ospiti, come il neuroscienziato Andrea Moro, il comico Paolo Cevoli e il giovane violinista riminese Federico Mecozzi.

"Il coraggio di dire 'io'" è il titolo della 42esima edizione. La manifestazione sarà in presenza ma, come ha ricordato il presidente Bernhard Scholz, raggiungerà chiunque si vorrà collegare in tutto il mondo. All'evento Meet The Meeting di ieri hanno partecipato più di 100 città italiane ed estere e i volontari hanno lavorato all'organizzazione di degustazioni, serate musicali e incontri nei propri comuni.

