Meeting di Rimini, il presidente Scholz ha incontrato Mattarella al Quirinale

L’emergenza Covid non ferma il Meeting di Rimini. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale il presidente della Fondazione Meeting per l’Amicizia fra i popoli, Bernhard Scholz, insieme ad Andrea Simoncini e Emmanuele Forlani, rispettivamente vicepresidente e direttore del Meeting.

“Abbiamo espresso al Presidente la nostra gratitudine per aver accompagnato con autorevolezza il Paese ad attraversare questi mesi così difficili per tutti”, ha dichiarato Scholz a margine dell’incontro. “Il Presidente ci ha espresso la sua soddisfazione per l’edizione speciale del Meeting 2020 e ci ha incoraggiato a contribuire ad una riflessione condivisa sul futuro dell’Italia e dell’Europa”.

Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime è il titolo della manifestazione che si terrà ugualmente nelle date previste, dal 18 al 23 agosto, nonostante l’emergenza sanitaria. Il format sarà diverso rispetto agli altri anni, prevalentemente in digitale, con appuntamenti online, sull’app e sui canali web e social della manifestazione. Ma al Palacongressi di Rimini, dove quest’anno si terrà la manifestazione, saranno previsti anche eventi aperti al pubblico. Si tratterà di una tra le prime grandi occasioni a livello nazionale per riflettere in maniera organica su quanto sta succedendo in questo momento nel nostro Paese e in Europa, nel periodo successivo all’emergenza da Covid-19 e al lockdown.