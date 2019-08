Meeting Rimini, 2.500 volontari, 130mila metri quadrati di esposizione. Un impatto economico di 23 milioni di euro

Domenica si apre il Meeting di Rimini. Una kermesse ricca di appuntamenti, e capace di generare - rivela l'Osservatorio sul turismo regionale - un impatto economico pari a circa 23 milioni di euro. Motore del Meeting, come sempre, i volontari. Studenti, professionisti, imprenditori, smettono i loro "abiti civili" per una causa comune: il Meeting di Rimini. Estrazione sociale, età, cultura, colore della pelle, poco importa, basta dare una mano. I volontari sono 2.500. Non ci sono ferie o vacanze che tengano. I veri padroni di casa sono loro: non ricevono alcun compenso e devono pagare parte del vitto e dell'alloggio. Ognuno porta le proprie competenze.

Un evento, ricorda l'ex direttore Sandro Ricci, sostituito da Emanuele Forlani, che a partire dalla metà degli anni 90 ha reclutato volontari da tutta Italia e dall'estero. Anche dall'America Latina. Gli appuntamenti: 179 incontri, 625 relatori, 20 mostre, 25 spettacoli, e 35 manifestazioni sportive: questi i numeri della kermesse che dal 18 al 24 agosto richiamerà un milione di persone da tutto il mondo. Ad aprire, domenica, il presidente del Senato Elisabetta Casellati. Cultura, scienza, società, economia, educazione, sport, politica. Per ogni tema ci sarà un padiglione, per circa 130mila metri quadrati di esposizione. #meeting2019 sarà l'hashtag utilizzato. Novità di quest'anno, l'applicazione per lo smartphone, dove tenersi informati e prenotare i posti per le visite guidate.