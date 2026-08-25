MEETING DI RIMINI Meeting. Scuola, Valditara: "Ricostruire l'alleanza scuola-famiglia" Il ministro dell'Istruzione ha ricordato che "l'articolo 30 della Costituzione stabilisce che il diritto di educare e di istruire i propri figli spetti prima di tutto come un dovere e poi come un diritto ai genitori"

Il disagio dei ragazzi cresce, e sempre più presto. Fragilità familiari, dispersione scolastica, distanza dal mondo del lavoro: segnali di un disorientamento che chiede agli adulti di tornare ad essere presenze affidabili. Educare, dicono dal Meeting, significa prima di tutto dedizione: prendersi cura dell’altro. E significa ricostruire quell’alleanza tra scuola e famiglia che troppo spesso si è trasformata in un conflitto per difendere ciascuno la propria sfera di influenza. Una sfida che passa anche dai social e da algoritmi che possono creare dipendenza: diversi Paesi stanno ripensando le regole per proteggere i più giovani. E sullo sfondo, la denatalità: decenni di scarsa attenzione alla famiglia – dicono dal palco - presentano oggi il conto. Servono adulti autorevoli, capaci di accompagnare i ragazzi. Come ha ricordato Papa Leone: «Il mondo ha bisogno del vostro entusiasmo».

"Ecco perché l'articolo 30 della nostra Costituzione - afferma Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione -. L'articolo 30 non nasce a caso. E l'articolo 30 stabilisce che il diritto di educare e di istruire i propri figli spetti prima di tutto come un dovere e poi come un diritto ai genitori. E questa è la base dell'alleanza. Poi i costituenti dissero 'la scuola deve essere fondamentale anche nel rapporto educativo, non soltanto nel rapporto di istruzione ma anche a sostegno della educazione dei giovani laddove la famiglia non sia in grado di arrivare'".

Nel video l'intervento di Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione

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