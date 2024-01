POLITICA ITALIA Mef: nel 2022 quasi 84 miliardi di euro di evasione fiscale Caso concessioni pubbliche, si alza lo scontro politico dopo i rilievi sollevati dal Quirinale

Sul caso delle concessioni pubbliche sollevato dal presidente della Repubblica arriva anche la voce del vice presidente del Consiglio Tajani: a Rainews ha detto che magari bisognava intervenire diversamente, escludendo proprio balneari e ambulanti, “ma bisogna trovare una soluzione – ha aggiunto – che ci permetta di rispettare il diritto internazionale e in qualche modo tutelare le imprese che rischiano di subire un danno”. Si tenterà una mediazione con l'Unione Europea, il ministro Fitto si è già offerto di condurla, intanto la Lega è insorta contro il Quirinale, pur senza nominarlo, e l'opposizione reagisce.

E mentre una relazione del ministero dell'Economia del 2023 rileva che l'evasione fiscale nel 2022 è pari a quasi 84 miliardi di euro, di cui 73,5 per mancate entrate tributarie, con una diminuzione del 3,1% rispetto al 2020, c'è attesa per gli argomenti che saranno affrontati domani nella conferenza di fine anno coi giornalisti della presidente del Consiglio, rinviata già due volte per problemi di salute.

La mancata sottoscrizione del Mes, le rate del Pnrr già intascate, la prossima presidenza italiana del G7 in primo piano, ma anche i rilievi del Quirinale, e l'ultimo caso politico in seno a Fratelli d'Italia, gli spari di Capodanno con un mini revolver di proprietà del deputato Pozzolo, che l'ha portata con sé a un veglione di San Silvestro, indagato come atto dovuto per lesioni, con la prefettura di Biella che ha avviato la procedura per ritirare altre sei armi in suo possesso.

Nel video gli interventi di Stefano Candiani, deputato Lega, e di Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra

