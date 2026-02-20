Meloni a Macron: "Non torniamo ai tempi delle Br, quando la Francia li ospitava"

In una intervista a SkyTg24 la presidente del Consiglio commenta le parole del presidente della Repubblica al Csm: “Le ho trovate giuste – ha detto – Giusto il richiamo al rispetto tra istituzioni, importante che il Csm si mantenga estraneo alle diatribe politiche”. Meloni aggiunge di vedere un tentativo di trascinare la campagna elettorale in una sorta di lotta nel fango. Certo, i toni sono sempre accesi, e a volte è la stessa presidente del Consiglio ad alzarli, quando delegittima le sentenze della magistratura, ad esempio quella che ha stabilito come lo Stato italiano debba risarcire la Sea Watch 3 per il fermo illegittimo della nave, nel giugno 2019.

Nuovo scontro tra Meloni e Macron. Il presidente francese le ha chiesto di “non commentare” gli affari francesi dopo le osservazioni sulla morte del militante della destra nazionalista Quentin Deranque in un pestaggio ad opera di avversari politici a Lione. Dopo aver espresso stupore per le parole di Macron, Meloni rincalza: “Non vogliamo tornare ai tempi delle Br, la Francia a loro dava asilo”.

Nel video le interviste a Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega; Leonardo Donno, deputato Movimento 5 Stelle







