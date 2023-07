POLITICA ITALIANA Meloni a Washington: un ora di colloquio con Biden Si chiude oggi la due giorni negli Stati Uniti della presidente del consiglio italiano

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che lo scorso autunno aveva pubblicamente espresso preoccupazione per l’ascesa di Giorgia Meloni e del suo partito di destra, ha accolto calorosamente il Presidente del Consiglio italiano alla Casa Bianca: abbracciandola come un’amica e mettendo da parte i dubbi iniziali. Lo scrive il New York Times, tracciando un bilancio della visita ufficiale a Washington. Quattro i temi che la Meloni e il presidente degli Stati Uniti hanno affrontato in circa un’ora di colloquio. L’Ucraina e il sostegno all'esercito di Kiev contro l’aggressione russa; gli aiuti all’Africa, per stabilizzare il Mediterraneo e gestire i flussi migratori; l’interscambio economico tra Roma e Washington, e il rapporto tra Italia e Cina.

Su Ucraina, rapporti economici e impegno in Africa, Biden e Meloni sarebbero in sintonia, più spigolosa la questione dei rapporti tra Roma e Pechino, con il nodo da sciogliere del memorandum di intese economiche - siglato nel 2019 da governo Conte, unico caso tra i Paesi che fanno parte del G7 - che Biden vorrebbe vedere cancellato. Il fatto che il Presidente degli Stati Uniti abbia evitato il tema più divisivo, quello dei diritti civili della comunità Lgbtq+ , argomento molto sentito dall'altra parte dell'oceano, dimostra l'approccio pragmatico di Washington, che mira a rafforzare quel “legame stretto tra i due Paesi” rivendicato da Giorgia Meloni al termine dell'incontro nello Studio Ovale e cementato dalla decisa scelta atlantista del governo italiano.

