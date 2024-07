POLITICO ITALIA Meloni al presidente Xi Jinping: "Cina fondamentale per stabilità e pace" La visita della presidente del Consiglio, a 20 anni dal partenariato strategico e ai 700 dalla scomparsa di Marco Polo

La visita in Cina della presidente del Consiglio Meloni, che ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping. La Cina è un partner di grande rilievo, dal punto di vista economico, commerciale e culturale. Così la presidente Meloni al presidente cinese Xi Jinping, sottolineando il doppio anniversario di questi giorni, i vent'anni dal partenariato strategico tra i due Paesi e i 700 anni dalla scomparsa di Marco Polo, sul quale è stata inaugurata la mostra al Millenium Museum di Pechino.

+“Il modo migliore per celebrare questi due anniversari – ha detto Meloni – è mantenere quel canale iniziato proprio 700 anni fa da Marco Polo, favorire le relazioni economiche, commerciali, culturali e scientifiche, ma anche il dialogo a livello multilaterale". “Con questo viaggio – ha concluso – lanciamo un piano d'azione per i prossimi tre anni firmato col governo che definisce anche la cooperazione bilaterale, lavorando al tempo stesso per un bilanciamento dei rapporti commerciali”.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

