Meloni al suo ex deputato Pozzolo: "Non parlate di vera destra, avete votato contro la fiducia"

Dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio, la Camera approva la risoluzione di maggioranza sul Consiglio Ue. Ben otto le risoluzioni presentate, una dalla maggioranza, una da Futuro Nazionale, una ciascuno da ogni gruppo di opposizione, presa di mira perché l'unità del campo largo è ancora una chimera. Approvate anche parti della risoluzione di Azione che avevano avuto il parere favorevole del governo, a testimonianza di una sempre maggiore vicinanza tra il partito di Calenda e la maggioranza. Nella discussione generale i toni si alzano.

La presidente Meloni si trova a dover replicare al proprio ex deputato Pozzolo, ora passato con Vannacci, dopo le accuse di non essere abbastanza destra. L'attacco del deputato 5Stelle Silvestri è ruvido, bollato come sessista dalla maggioranza.