Meloni attacca il manifesto di Ventotene ed è subito bagarre in Aula

Nel video gli interventi alla Camera di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e di Federico Fornaro, deputato Partito Democratico

Al termine della replica la presidente del Consiglio legge un passo del manifesto di Ventotene, noto come uno dei testi fondanti dell'Unione europea, certa di colpire nel segno. E la stoccata ha il suo effetto, l'opposizione insorge gridando vergogna, la maggioranza le batte le mani, il presidente della Camera Fontana richiama all'ordine, perché anche il ministro Foti viene più volte interrotto, ed è costretto a sospendere la seduta per convocare i capigruppo. C'è chi, come Stefano Patuanelli, M5S, parla di “strategia evidente da parte di Meloni: mandarla in vacca – spiega – per non parlare dei reali problemi. Una maggioranza sbrindellata, un piano Rearm-EU chiesto dal governo Meloni che è un salasso per l'Italia, ma tutti parleranno dell'infelice citazione della presidente del Consiglio”. In effetti, mentre il governo viene ricevuto dal presidente Mattarella come di consueto prima di una riunione del consiglio europeo, il capogruppo della Lega, Molinari, avverte che al vertice di domani “Meloni non ha il mandato per approvare il piano di riarmo”.

Nel video gli interventi alla Camera di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e di Federico Fornaro, deputato Partito Democratico