Meloni atterra a Rimini per un sopralluogo nelle zone colpite dall'alluvione

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è atterrata all'aeroporto di Rimini. La premier, rientrata in anticipo dal G7, farà un sopralluogo nelle zone colpite dall'alluvione.

Protesta, fuori dalla Prefettura di Forlì da parte di un gruppo di attivisti per il clima di 'Fridays for Future' della città romagnola. Innalzando alcuni cartoncini a comporre la scritta 'Non è maltempo è crisi climatica' hanno fatto sentire la loro voce. "Il governo - attacca davanti ai cronisti Agnese Casadei del coordinamentio di 'Fridays for Future Forlì - si sta macchiando del sangue delle vittime, 14 vittime accertate di questo disastro. In passato non hanno fatto altro che ignorare la comunità scientifica quindi tutti i governi passati sono responsabili dei disastri che stanno avvenendo adesso".

Intanto scendono le persone che hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione: sono 26.324, la maggior parte, 19.500, nel ravennate, poi 4.918 in provincia di Forlì-Cesena e 1.906 nel bolognese. Gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo; oltre 5mila quelle accolte presso le strutture allestite. Restano 43 i Comuni coinvolti dagli allagamenti e, sul versante del dissesto idrogeologico, risultano attive circa 305 le frane concentrate in 54 comuni.

Quasi 4mila interventi sono stati effettuati dai vigili del fuoco in Emilia Romagna. L'Enac e la Procura locale aprono indagini sull'elicottero precipitato ieri mattina a Belricetto di Lugo, nel Ravennate.